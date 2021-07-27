На Учалинском ГОКе провакцинировано 52% сотрудников

Вакцинация на ГОКе началась в феврале текущего года, она организована на территории предприятия: желающих получить прививку против COVID-19 принимают в здравпунктах обогатительной фабрики, автотранспортного предприятия, Учалинского подземного рудника и рудника «Узельгинский».