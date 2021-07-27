На 100 млн рублей увеличат размер Гарантийного фонда Башкирии

Председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству Нияз Фазылов считает, что подобная мера позволит увеличить размер выдаваемого поручительства по одному договору с 25 до 50 млн рублей, а максимальный размер льготного финансирования на одного субъекта малого и среднего предпринимательства до 100 млн рублей.