На 100 млн рублей увеличат размер Гарантийного фонда Башкирии

Как стало известно в ходе совещания в правительстве республики, которое прошло накануне, 26 июля, было предложено увеличить размер Гарантийного фонда.
Председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству Нияз Фазылов считает, что подобная мера позволит увеличить размер выдаваемого поручительства по одному договору с 25 до 50 млн рублей, а максимальный размер льготного финансирования на одного субъекта малого и среднего предпринимательства до 100 млн рублей.
Также был утвержден новый порядок работы фонда. Теперь финансовыми инструментами смогут воспользоваться не только владельцы предприятий и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые.