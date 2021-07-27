Минеева: При 100% вакцинировании сотрудники общепита могут работать без перчаток

В письме мэру Миронов ссылается на рекомендации Роспотребнадзора по организации работы общепита в период пандемии, которые были утверждены в мае прошлого года. Там не сказано, что сотрудники кафе и ресторанов обязаны носить перчатки, а рекомендовано обрабатывать руки кожными антисептическими средствами и салфетками с дезинфицирующим эффектом. Аналогичные требования прописаны в постановлении главного санитарного врача Москвы и распоряжении московского департамента торговли и услуг — оба документа были утверждены в июне прошлого года.