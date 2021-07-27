Минеева: При 100% вакцинировании сотрудники общепита могут работать без перчаток

ТАСС сообщает, что ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов обратился к столичному мэру Сергею Собянину с просьбой отменить требование об обязательном ношении перчаток сотрудниками заведения общественного питания. По мнению бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, такое решение позволит снизить административное давление на предпринимателей.
«При 100% уровне вакцинированного персонала вполне логично дать возможность предприятиям общепита работать без перчаток и масок. Хочу напомнить, что проверки сферы сервиса органами КНД — одна из основных тем обращения бизнеса. Поток жалоб бизнеса особенно усиливался при внеплановых проверках использования средств индивидуальной защиты, к которым относятся и перчатки», — сказала Минеева.
В письме мэру Миронов ссылается на рекомендации Роспотребнадзора по организации работы общепита в период пандемии, которые были утверждены в мае прошлого года. Там не сказано, что сотрудники кафе и ресторанов обязаны носить перчатки, а рекомендовано обрабатывать руки кожными антисептическими средствами и салфетками с дезинфицирующим эффектом. Аналогичные требования прописаны в постановлении главного санитарного врача Москвы и распоряжении московского департамента торговли и услуг — оба документа были утверждены в июне прошлого года.
При этом, указывает Миронов, сотрудники управлений, которые составляют протоколы об административных правонарушениях в отношении заведений общепита, работники которых не использовали перчатки, ссылаются на указ Сергея Собянина, в котором прописаны такие требования. Также в обращении уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы обращает внимание, что при длительном ношении перчаток кожа под ними сильно потеет, что может привести к аллергии и дерматитам.
«В связи с явным противоречием между нормативно-правовыми актами предприятия общественного питания, пытающиеся из последних сил не закрыться из-за коронавирусного кризиса, необоснованно привлекаются к ответственности и несут огромные издержки, которые для некоторых становятся критическими», — пояснил в письме Миронов. Также он обратился с просьбой разработать общие профилактические требования и внести в указ изменения, которые позволят работникам общепита не носить перчатки. Кроме этого, Миронов указал, что будет целесообразным ввести соответствующие рекомендации для проверяющих.
Сотрудники издания iz.ru направили пресс-секретарю Сергея Собянина запрос с просьбой дать комментарий об обращении. В Роспотребнадзоре пояснили, что соблюдение противоэпидемиологических рекомендаций контролируют не только сотрудники ведомства, но также и городские структуры, поэтому порекомендовали обратиться в Главное контрольное управление Москвы. Обращение московского омбудсмена Миронова поддержали в Федерации рестораторов и отельеров РФ.