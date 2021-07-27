Глава Башкирии показал, как выглядит будущий Центр гимнастики в Уфе за 786 млн рублей

Будущий Центр гимнастики строится в Уфе. По словам Хабирова, здание уже готово на 65%. Он уточнил, что в данный момент в помещениях будущего центра гимнастики ведутся электромонтажные работы и внутренняя отделка. Известно, что общая стоимость объекта составляет 786 млн. рублей. Из этой суммы 450 млн. рублей выделено из федерального бюджета.
- Сейчас в новом Центре гимнастики уже близки к завершению отделочные работы в тренировочных и гимнастических залах, а также в зале хореографии. скоро будут установлены трибуны для зрителей, - проинформировал глава республики.
В будущем Центре гимнастики планируется проводить ежедневные тренировки у спортсменов и соревнования различного уровня.
По официальным данным, в Башкирии спортивной гимнастикой занимаются более 500 человек, художественной –1300.
Напомним, в апреле текущего года а Уфе побывала прославленная гимнастка двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, которая со заннием дела предложила расширить в строящемся Центре гимнастики прыжковые ямы и рабочую зону.
Справочно
Общая площадь здания Центра гимнастики в Уфе составляет около 8 тысяч квадратных метров. Помимо тренировочного, гимнастического и хореографического залов, в нем разместятс гостиница и административный корпус. Объект возводят в рамках нацпроекта «Демография».