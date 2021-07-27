Глава Башкирии показал, как выглядит будущий Центр гимнастики в Уфе за 786 млн рублей

Будущий Центр гимнастики строится в Уфе. По словам Хабирова, здание уже готово на 65%. Он уточнил, что в данный момент в помещениях будущего центра гимнастики ведутся электромонтажные работы и внутренняя отделка. Известно, что общая стоимость объекта составляет 786 млн. рублей. Из этой суммы 450 млн. рублей выделено из федерального бюджета.