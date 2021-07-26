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Жириновский предлагает Зюганову оставить Грудинина в покое

26 июля 2021, 10:08
Фото: kprf.ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил главе КПРФ Геннадию Зюганову больше не втягивать в политику директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.

Как сообщает newizv.ru, в своем обращении Жириновский охарактеризовал его как замечательного хозяйственника с «прекрасной клубникой», много хорошего сделавшего для совхоза, которым Грудинин руководил долгое время, и попросил «не подвергать его опасности».

«Дорогой Геннадий Андреевич, ну оставьте вы в покое Павла Николаевича Грудинина», — написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале.

По пути он напомнил о заочно осужденном на три года за избиение полицейских бывшем депутате Госдумы от КПРФ Владимире Бессонове, который, по его словам, «мучается в бегах по Литве». А еще — об осужденном лидере движения «За новый социализм» Николае Платошкине, который теперь ограничен в свободе.

А сейчас, по словам Жириновского, КПРФ добивает Грудинина, которому не суждено стать российским президентом. А сам Зюганов никогда не сможет выиграть даже губернаторские выборы. А в списках КПРФ никогда не будет людей, вызывающих сомнения.

Ранее по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был исключен из списка КПРФ на выборах в Госдуму Павел Грудинин. Это связано с наличием у него зарубежных активов.

Эту информацию предоставила в ЦИК бывшая жена Грудинина Ирина. По ее словам, у Грудинина 16 тысяч акций компании «Бонтро ЛТД» в Белизе. Он не закрыл ее, как утверждал до этого, а только приостановил ее деятельность. Но Грудинин говорит, что это неправда. В связи с чем КПРФ будет подавать апелляцию в Верховный суд на решение ЦИК.

Грудинин был в списке кандидатов в президенты от КПРФ во время выборов главы страны в 2018 году. Тогда он оказался на втором месте. За него отдали голоса 11,77 процента проголосовавших. В начале 2019 года в КПРФ хотели передать Грудинину депутатский мандат Жореса Алферова, но ЦИК отказал в этом, считая, что у него есть счета за рубежом. А это недопустимо для депутата Госдумы. Тогда же из-за наличия офшора Грудинину пришлось покинуть пост председателя совета депутатов подмосковного Видного. Интересно, что за это голосовали и коммунисты, которые считали, что таким образом он дискредитирует КПРФ.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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