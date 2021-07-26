«Военная ипотека» - кто может получить и как ей воспользоваться

Итак, если военнослужащий расторг контракт менее чем через 10 лет после заключения, он лишается субсидии и должен будет вернуть государству все ее сумму. Если военнослужащий уволился после 10 лет службы, был сокращен, ушел в отставку по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, возвращать субсидию ему не придется. Кроме того, государство может предоставить ему денежную компенсацию, которая зависит от выслуги лет. Если военнослужащий уволился после 20 лет службы, но так и не воспользовался накопленными средствами из НИС, он может получить их от государства и потратить на покупку недвижимости.