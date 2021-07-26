«Военная ипотека» - кто может получить и как ей воспользоваться

И часто возникает много вопросов: как получить военную ипотеку? На какие объекты она распространяется? Можно ли совместить две государственные программы: военная ипотека и материнский капитал? Разобраться в нюансах и ответить на все эти вопросы простым и понятным языком нам помог руководитель направления по взаимодействию с банками ГК «Первый Трест», Игорь Моргачёв.
В чём отличие программы «Военная ипотека» от других программ ипотечного кредитования?
- Главное отличие такой ипотеки от классической – заключается в том, что пока военнослужащий состоит на службе, ипотечный кредит оплачивает не он из личных средств, а государство в лице Минобороны.
Кто имеет право воспользоваться военной ипотекой?
- Воспользоваться государственной поддержкой могут военные, сотрудники Росгвардии и ФСБ не зависимо от звания, состава семьи, выслуги лет или наличия собственной недвижимости. Правда, сержанты, старшины, солдаты и мичманы смогут вступить в эту систему только со второго контракта о военной службе, если он был заключен после 1 января 2005 года.
Чтобы стать участником программы военной ипотеки, военнослужащий должен написать заявление и встать на учет в реестр накопительно-ипотечной системы. После включения военного в реестр, государство начинает каждый год перечислять на его счёт определённую сумму. И через 3 года участник НИС в праве использовать эти накопления в качестве первоначального взноса за квартиру. В дальнейшем Минобороны ежемесячно перечисляет положенные выплаты закрывая платежи по ипотечному кредиту.
Размер субсидии одинаковый для всех званий и родов войск. Ежегодно он увеличивается. Например, в 2020 сумма достигла 288 410 рублей в год, или 24 034 рубля в месяц. В 2021 размер субсидии проиндексирован и составляет 299 076 рублей в год, или 24 923 рубля в месяц.
Как купить квартиру по военной ипотеке: пошаговая инструкция
Какое жильё можно приобрести с помощью программы «Военная ипотека»?
На средства военной ипотеки можно купить квартиру или комнату в готовом доме, жилой дом с земельным участком или таун-хаус. Приобрести недвижимость можно в любом регионе страны, без привязки к месту службы. Более того, некоторые банки позволяют направить деньги в счет погашения ранее оформленного жилищного кредита.
- Недавно начал действовать новый механизм проведения сделок с использованием военной ипотеки. Теперь военнослужащие могут приобрести квартиры и в тех жилых комплексах, которые строятся по программе проектного финансирования. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием счетов эскроу являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на счетах эскроу, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом. К тому же этот механизм не только расширяет выбор, но и позволяет купить квартиру по более выгодным ценам на этапе «котлована».
На сегодняшний день, в Уфе не так много проектов которые получили аккредитацию «Росвоенипотеки». Первыми жилыми комплексами, строящимися по программе проектного финансирования, которые получили одобрение стали жилые комплексы, строящиеся ГК "Первый Трест": Grand&Grand и «Новатор». Оба ЖК возводятся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ», поэтому покупать здесь квартиру безопасно даже на ранних стадиях строительства.
- Например, военнослужащий в январе 2018 года встал на учёт в НИС после трех лет участия в программе решил оформить военную ипотеку в 2021 году. За это время у него была накоплена сумма в размере порядка 836 000 рублей. При одобрении максимальной суммы кредита 3 930 000 руб. в ЖК «Новатор» вы можете приобрести двухкомнатную квартиру с европланировкой не доплачивая собственных средств.
Материнский капитал и «Военная ипотека»
- Если в вашей семье недавно произошло пополнение, то вместе с программой «Военная ипотека» вы можете воспользоваться сертификатом на материнский капитал. Покупая квартиру на вторичном рынке, это поможет существенно сократить срок выплаты ипотеки. А приобретая квартиру в строящемся ЖК от застройщика вы можете купить квартиру большей площадью, ведь использовать сертификат вы сможете не только для погашения основного долга и уплаты процентов, но и в качестве первоначального взноса.
Материнский капитал, как и выплаты по «Военной ипотеке» каждый год индексируются и на сегодняшний день при рождении первенца родители могут получить сертификат на 483 882 рубля. При рождении второго и последующих детей семьям выплачивают 639 432 рубля.
Ещё один вариант увеличения суммы первоначального взноса - потребительский кредит. В таком случае вы можете купить более дорогое жилье, но вам необходимо заключить два кредитных договора. По военной ипотеке будет платить государство, а потребительский кредит вы выплачиваете самостоятельно.
Можно ли получить ипотечный вычет с квартиры купленной с помощью целевого жилищного займа?
- Так как, выплаты по программе «Военная ипотека» осуществляет Министерство обороны, военнослужащий не имеет права на налоговый вычет при покупке квартиры. Однако он может частично компенсировать расходы за ремонт в новой квартире, на который потратил собственные средства. При этом в договоре купли-продажи должно быть указано, что квартира приобретается без отделки. Также налоговый вычет можно получить при условии, что при покупке квартиры вы добавили собственные средства.
Право на получение налогового вычета имеют все официально работающие граждане. Вычет будет равен 13% от суммы, потраченной налогоплательщиком на приобретение жилья и ремонтно-отделочные работы, но не превышающей 2 млн рублей. Таким образом можно вернуть до 260 тысяч рублей.
Для подтверждения расходов в налоговом ведомстве вам необходимо будет приложить документы: квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца.
Что будет с квартирой, если уйти со службы до погашения ипотеки?
- В случае увольнения со службы раньше положенного срока бюджетные средства придется вернуть и самостоятельно закрывать ипотеку. Чтобы получить право собственности, прослужить нужно не менее 20 лет либо уволиться по уважительным причинам не менее чем через десять лет.
Итак, если военнослужащий расторг контракт менее чем через 10 лет после заключения, он лишается субсидии и должен будет вернуть государству все ее сумму. Если военнослужащий уволился после 10 лет службы, был сокращен, ушел в отставку по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, возвращать субсидию ему не придется. Кроме того, государство может предоставить ему денежную компенсацию, которая зависит от выслуги лет. Если военнослужащий уволился после 20 лет службы, но так и не воспользовался накопленными средствами из НИС, он может получить их от государства и потратить на покупку недвижимости.
Могут ли отказать?
У банка есть право отказать военнослужащему в военной ипотеке, равно как и любому другому гражданину в любом другом кредите. Чаще всего банк принимает такое решение, если у человека плохая кредитная история, уже имеется крупный кредит или ипотека. Также банк может отказать, если обнаружит, что военнослужащий покупает квартиру у родственников и так пытается обналичить субсидию.
Можно ли рефинансировать «Военную ипотеку»?
Рефинансирование «Военной ипотеки» под более низкий процент доступно военнослужащим с 2018 года. Основные условия по рефинансированию — возраст заемщика до 50 лет; выбранный объект должен быть с оформленной закладной. Для получения рефинансирования заемщик должен предоставить подтверждение продолжения военной службы, договор целевого жилищного займа и кредитный договор, при этом выплаты по кредиту у первоначального кредитора должны быть не менее шести месяцев. Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание - срок действия свидетельства НИС.
Он составляет всего 6 месяцев с даты подписания. После окончания срока действия документ придется оформлять заново, что может занять еще несколько месяцев. Для оформления свидетельства о праве на получение целевого жилищного займа (ЦЖЗ) военнослужащий-участник НИС должен подать рапорт на имя командира воинской части. После этого данные военного передадут в РУЖО, оттуда в Департамент жилищного обеспечения Минобороны, и только после - в ФГКУ "Росвоенипотека", где и оформляется само свидетельство.
Ставка по программе «Военная ипотека» на квартиры в ЖК «Новатор» и Grand&Grand с господдержкой составляет от 5,85%[1] годовых. Сумма кредита от 700 000 рублей до 3 930 000 рублей. Срок кредитования от 3 до 25 лет. А минимальный первоначальный взнос — всего 15%.
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Справка о компании: ГК «Первый Трест», входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»[2].
[1] Процентная ставка 5,85% годовых в рублях по программе «Госпрограмма. Военная ипотека 2020» при приобретении готового/строящегося жилья на первичном и вторичном рынке недвижимости у застройщика. Надбавка к процентной ставке 1 п. п. при отказе от имущественного страхования и в случае исключения заемщика из участников НИС. Минимальная сумма кредита — 700 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита — до 3,93 млн рублей. Срок кредита: от 36 до 300 месяцев. Максимальный срок кредита ограничен расчетным сроком погашения кредита за счет средств ЦЖЗ, указанным в свидетельстве НИС. Первоначальный взнос — от 15 до 90% стоимости приобретаемого объекта. Требования к заемщику: гражданство Российской Федерации, возраст от 21 года до достижения 50 лет на дату возврата кредита, два контактных телефона, участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Срок заключения кредитного договора ограничен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. № 566 (ред. от 24.10.2020).