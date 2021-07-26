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В Уфе оштрафовали ресторан на 1,5 млн рублей за торговлю алкоголем без лицензии

26 июля 2021, 15:30
Фото: 1MediaInvest
Конфискованную в ресторане алкогольную продукцию уничтожат.

Министерство торговли и услуг Башкирии подало иск в Арбитражный суд республики к ООО «Мило», которое является оператором ресторана «Гости» на улице Софьи Перовской в Уфе. Заведение обвинили в продаже алкоголя без лицензии, сообщает «Коммерсантъ».

Суд постановил оштрафовать компанию на 1,5 млн рублей и уничтожить конфискованную в ресторане алкогольную продукцию.

Нарушения выявили в феврале в ходе проверки ресторана. В заведении торговали крепким алкоголем, несмотря на отсутствие лицензии.

Напомним, 19 июля в Уфе судебные приставы временно закрыли популярное кафе «Баракат» на улице Гоголя, 56. Надзорный орган выявил в заведении нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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