В Уфе оштрафовали ресторан на 1,5 млн рублей за торговлю алкоголем без лицензии

Министерство торговли и услуг Башкирии подало иск в Арбитражный суд республики к ООО «Мило», которое является оператором ресторана «Гости» на улице Софьи Перовской в Уфе. Заведение обвинили в продаже алкоголя без лицензии, сообщает «Коммерсантъ».
Суд постановил оштрафовать компанию на 1,5 млн рублей и уничтожить конфискованную в ресторане алкогольную продукцию.
Нарушения выявили в феврале в ходе проверки ресторана. В заведении торговали крепким алкоголем, несмотря на отсутствие лицензии.
Напомним, 19 июля в Уфе судебные приставы временно закрыли популярное кафе «Баракат» на улице Гоголя, 56. Надзорный орган выявил в заведении нарушения санитарно-эпидемиологических требований.