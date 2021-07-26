В Уфе 121 млн рублей направят на поставку лечебного питания в больницу скорой помощи

Планируется, что начальная цена контакта составит от 121,41 млн руб. За эти деньги пациентам будут привозить питание пять раз в день по недельному меню. В состав питания должны будут войти: каша и сыр, на второй завтрак сок и фрукты, на обед щи на мясном бульоне или гречневый вегетарианский суп, котлета и пюре, на полдник отварное мясо и отвар из сухофруктов, ужин будет состоять из рагу, рыбы, каши так далее.