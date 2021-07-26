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В Башкирии продолжает фиксироваться большое число заразившихся COVID-19

26 июля 2021, 09:26
Фото: 1mediainvest.ru
Глава Минздрава республики также сообщил о приросте заболеваемости.

+248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано за прошедшие сутки. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в оперштабе республики.

Как отметил на оперативной совещании министр здравоохранения Максим Забелин, республики находится на 81-82 месте по заболеваемости в России.

Также он доложил, что сейчас развернуто 2055 тысяч коек по всей республике. Коечный фонд занят на 86 процентов.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 99 человек.

Жертвами последствий опасной инфекции стали еще шесть человек.

Вакцинировались от коронавируса: I компонентом — 869 574 человека, II компонентом — 571 724 человека.

Стало известно о том, что в республике отложили введение ограничительных мер для ресторанов и фитнес-клубов, а уже со 2 августа пациенты, направленные на плановую госпитализацию должны предъявить сертификат о прохождении вакцинации.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Коронавирус COVID-19
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