В Башкирии педагоги допустившие заражение коронавирусом детей, будут наказаны

— Мы консультируемся и с Минздравом республики, и Роспотребнадзором. Уверен, что определенные административные меры, в том числе по Трудовому законодательству, должны применяться к педагогам, создающим опасную ситуацию. Человек, зная, что он болеет, приходит в большие коллективы, выступая источником заражения. С такими коллегами мы будем прощаться, — сказал Айбулат Хажин. — В случае, если зараженный COVID-19 педагог посещает школу, а в республике будет принята 100% вакцинация, то предусматривается административная ответственность, вплоть до развития уголовной, если было допущено заражение, — сообщил Хажин.