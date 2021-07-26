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В Башкирии педагоги допустившие заражение коронавирусом детей, будут наказаны

26 июля 2021, 10:19
Фото: 1mediainvest.ru
Министр образования Айбулат Хажин считает, что педагоги — это особая категория которую важно обезопасить в первую очередь.

Как сообщил министр образования Айбулат Хажин на брифинге «Вакцинация учителей» в медиацентре «Россия», к педагогам, допустившим случаи инфицирования COVID-19 детей в школах, будут применяться административные меры.

— Мы консультируемся и с Минздравом республики, и Роспотребнадзором. Уверен, что определенные административные меры, в том числе по Трудовому законодательству, должны применяться к педагогам, создающим опасную ситуацию. Человек, зная, что он болеет, приходит в большие коллективы, выступая источником заражения. С такими коллегами мы будем прощаться, — сказал Айбулат Хажин. — В случае, если зараженный COVID-19 педагог посещает школу, а в республике будет принята 100% вакцинация, то предусматривается административная ответственность, вплоть до развития уголовной, если было допущено заражение, — сообщил Хажин.

Также в новом учебном году сохранятся требования по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и кабинетной системы. В случае, если в классе кто-то из детей заболеет коронавирусом, его переводят на дистанционное обучение.

Напомним, что сегодня в ходе оперативного совещания глава республики Радий Хабиров поручил уволить директоров детских лагерей, где были допущены случаи заболевания коронавирусом.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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