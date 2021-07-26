В Башкирии найден мертвым отбывающий срок в исправительной колонии мужчина

Как сообщает телеграм-канал «Mash Batash», погибший отбывал наказание за распространение наркотиков и организацию преступного сообщества. Ему дали 9 лет строгого режима. Он планировал выйти по УДО, но жаловался родственникам, что сотрудники портили ему характеристику, а начальник колонии угрожал заключённым. Неделю назад мужчина пропал из колонии и был найден только сегодня.