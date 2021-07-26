mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии найден мертвым отбывающий срок в исправительной колонии мужчина

26 июля 2021, 13:12
Фото: 1mediainvest.ru
Предполагалось, что он сбежал из мест лишения свободы неделю назад.

В Стерлитамакском районе из исправительной колонии №16 пропал 32-летний осуждённый. В колонии посчитали, что он сбежал. Однако сегодня, 26 июля, следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 29-летнего отбывающего срок в той же колонии, которого подозревают в убийстве пропавшего мужчины.

По версии следствия, двое осуждённых работали на свиноферме колонии. 14 июля они поссорились, и подозреваемый ударил мужчину деревянным бруском по голове, от чего второй скончался на месте. Злоумышленник спрятал тело под землей в одном из загонов для скота.

В ходе проверки осужденных вычислили подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном и сообщил о местонахождении тела погибшего. Следователи совместно с оперативниками колонии продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Известно, что подозреваемый был осужден в 2016 году за двойное убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, к 22 годам лишения свободы.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Batash», погибший отбывал наказание за распространение наркотиков и организацию преступного сообщества. Ему дали 9 лет строгого режима. Он планировал выйти по УДО, но жаловался родственникам, что сотрудники портили ему характеристику, а начальник колонии угрожал заключённым. Неделю назад мужчина пропал из колонии и был найден только сегодня.

#Новости#Александра Константинова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48