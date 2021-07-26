Северную часть штата Калифорния в США охватили пожары

Северные территории штата Калифорнии в США охватил огонь. Спасатели сражаются с пожаром, уничтожившим свыше 190 тысяч акров (более 76 тысяч гектаров). Положение дел усугубляется тем, что столбы дыма могут вызвать грозы, способные привести к еще большему распространению возгораний.

По сведениям Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, в округе Бьютт к северу от Сакраменто зафиксирован пожар на огромной площади, который к утру нового дня удалось локализовать всего на 21%, сообщает сайт 360tv.ru.