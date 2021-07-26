Оперативка в правительстве с Радием Хабировым 26 июля. Максимально коротко

В Башкирию поступила первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», но в поликлиниках она появится только после того, как пройдет через систему «Честный знак». Тем временем наблюдается рост ОРВИ среди детей от 7 до 14 лет — за неделю на 10%. Коронавирус обнаружили и в 10 детских лагерях, руководителей которых Радий Хабиров потребовал уволить.