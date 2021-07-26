Одноклассники запустили раздел с простыми гиперказуальными играми

Играть в игры можно бесплатно на любом устройстве: компьютере, мобильной версии соцсети, а также в приложениях ОК на Android и iOS. При этом пользователям не нужно дополнительно скачивать и устанавливать приложения на устройство — все игры доступны прямо из основного сайта или приложения Одноклассников.