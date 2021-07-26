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Одноклассники запустили раздел с простыми гиперказуальными играми

26 июля 2021, 10:49
Фото: ОК
Социальная сеть Одноклассники запустила направление гиперказуальных игр.

На игровой витрине соцсети появился отдельный раздел с одним их самых популярных форматов игровых проектов. Новые игры позволят интересно провести время и попробовать свои силы в самых простых механиках, доступных даже новичкам.

Гиперказуальные игры отличаются простыми правилами и не требуют от пользователя времени на обучение. Игрок должен проходить испытания разного уровня сложности, при этом в играх может не быть внутренних платежей. Для получения дополнительных бонусов достаточно посмотреть рекламу.

Благодаря этому в гиперказуальные игры можно играть в любой ситуации: по дороге на работу или учебу, в свободную минуту дома, на пять минут перед сном или стоя в очереди.

Играть в игры можно бесплатно на любом устройстве: компьютере, мобильной версии соцсети, а также в приложениях ОК на Android и iOS. При этом пользователям не нужно дополнительно скачивать и устанавливать приложения на устройство — все игры доступны прямо из основного сайта или приложения Одноклассников.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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