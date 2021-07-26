АЦБК получил комплексное экологическое разрешение

В списке получивших КЭР 300 самых больших российских предприятий, дающих около 60 процентов всех выбросов в окружающую среду в РФ. Одно из них - АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», являющееся крупнейшей площадкой по производству целлюлозы, бумаги и картона.