65 из 107. Стало известно сколько депутатов Курултая Башкирии привились от COVID-19

Стало известно, что 68 из 107 депутатов Государственного Собрания на сегодняшний день уже переболели коронавирусной инфекцией. 65 депутатов прошли вакцинацию. Говоря об иммунизации среди парламентариев и работников Секретариата об этом сообщил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. Его высказывание опубликовала Молодежная Газета:
– Депутаты в силу специфики своей работы находятся в постоянном контакте с людьми, поэтому многие из них – уже 68 человек – переболели коронавирусной инфекцией, – сказал спикер парламента. – Рассчитываем на то, что иммунизация переломит эту тенденцию. На сегодняшний день большинство депутатов из тех, кто не болел ковидом или болел давно, прошли вакцинацию. Всего на сегодня прививки сделали 65 депутатов, – заявил спикер Курултая.
Картина среди работников Секретариата Государственного Собрания несколько отличается, тут доля переболевших меньше, при этом вакцинировались более 70 % сотрудников.
В борьбе с заразными болезнями человечество не придумало ничего более эффективного, чем вакцинация. Прививки спасли людей от оспы, холеры, кори и многих других опасных заболеваний. Некоторые здоровые молодые люди считают, что лучше переболеть коронавирусом и приобрести естественный иммунитет, чем делать прививку. Это ошибочная позиция. Во-первых, болезнь не дает постоянного иммунитета, через какое-то время человек может заболеть снова. А во-вторых, вирус бьет по самым слабым местам и зачастую приводит к осложнениям и серьезным проблемам со здоровьем. Краткосрочная реакция организма на прививку ничто по сравнению с тяжелыми последствиями заболевания.Константин Толкачев