65 из 107. Стало известно сколько депутатов Курултая Башкирии привились от COVID-19

В борьбе с заразными болезнями человечество не придумало ничего более эффективного, чем вакцинация. Прививки спасли людей от оспы, холеры, кори и многих других опасных заболеваний. Некоторые здоровые молодые люди считают, что лучше переболеть коронавирусом и приобрести естественный иммунитет, чем делать прививку. Это ошибочная позиция. Во-первых, болезнь не дает постоянного иммунитета, через какое-то время человек может заболеть снова. А во-вторых, вирус бьет по самым слабым местам и зачастую приводит к осложнениям и серьезным проблемам со здоровьем. Краткосрочная реакция организма на прививку ничто по сравнению с тяжелыми последствиями заболевания.Константин Толкачев