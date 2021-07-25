В Уфе нашли труп 31-летней Эльвиры Рахимовой, пропавшей двое суток назад
25 июля 2021, 08:35
Фото: vk.com
Сегодня, 25 июля, стало известно, что 31-летняя уфимка Эльвира Рахимова (Быстрова), поиски которой велись двое суток, найдена погибшей. Об этом сообщили волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт. Башкортостан».
«Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении, которое волонтеры опубликовали в своей группе в соцсетях.
Они не уточнили, при каких обстоятельствах погибла девушка и где она находилась в течение двух суток.