mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии принят указ для защиты шихан и еще четырех природных объектов

25 июля 2021, 07:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом объявил о создании охранных зон вокруг нескольких памятников природы.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, речь идет о природных объектах республиканского значения. В их число включены шиханы Куштау и Торатау, Крламанская и Охлебининская пещеры, скала Большой Колпак и озеро Тугар-Салган.

В указе уточняется, что его главная цель – обеспечить защиту самих природных памятников и территории вокруг них от разрушения человеком. Для этого в документе обозначены точные границы охранных зон, а также запрещенные и разрешенные на этих территориях виды работ.

Местным муниципалитетам предписано учитывать эти обстоятельства при разработке дорожных карт развития своих районов.

Материалы по теме
В Башкирии экозащитники провели флешмоб около шихана КуштауВ Башкирии у подножия шихана Торатау завершается строительство первого визит-центраАпелляционный суд оставил в силе запрет на разработку шихана Куштау в Башкирии
#Новости#Экология#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48