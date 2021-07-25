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Стало известно, когда точно закончится реконструкция в парке «Кашкадан» в Уфе

25 июля 2021, 10:10
Фото: ufacity.info
Накануне, 24 июля, ход реконструкции парка «Кашкадан» стал темой для обсуждения на совещании в Доме Республики под председательством главы региона Радия Хабирова. Подробности сообщили в его пресс-службе.

О ходе реконструкции парка, которая стартовала еще в 2019 году, отчитывались представители мэрии и подрядчика. Они рассказали, что на объекте трудятся около 70 человек, работы ведутся по графику.

В планах реконструкции, в частности, значится заполнение озера чистой водой. По периметру водоема будут оборудованы причалы для лодок, площадки для рыбной ловли, песчаный пляж и прочие зоны отдыха. Центр озера украсит светомузыкальный фонтан.

Помимо зон отдыха, в парке также установят разнообразные спортивные сооружения, сцену и другие культурно-развлекательные объекты. В парке вычистили ливневую канализацию, озеленили территорию

Появятся также дополнительные площади по периметру парковой зоны, предназначенные для аренды предпринимателями. Их расчистили от мусора и дикой растительности.

Участники совещания подтвердили. что реконструкция парка должна завершиться к 11 октября 2021 года, очередному Дню Республики.

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