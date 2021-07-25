Плюс 248, минус 5: Стопкоронавирус.рф сообщил свежие данные о ситуации в Башкирии

Из этой информации следует, что за минувшие сутки в Башкирии выявлены 248 новых случаев заражения ковидом, на один случай меньше, чем было накануне. По этому показателю Башкирии находится во второй половине федерального антирейтинга. По стране в целом за сутки было выявлено 24 071 новых случая заражения коронавирусом. Из них 2 346 (то есть 9%) касаются пациентов, без клинических проявлений заболевания, это преимущественно лица. контактировавшие с госпитализированными пациентами.