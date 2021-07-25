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Осужден «решала», обещавший за 5 млн рублей освободить экс-вице-премьера Башкирии

25 июля 2021, 13:48
Фото: Mkset.ru
Верховный суд Башкирии оставил без изменения приговор в отношении 44-летнего жителя Подмосковья Андрея Покровского, который обещал за 5 млн рублей «договориться» об условном наказании для бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева.

Известно, что Андрей Покровский являлся помощником московского адвоката, с которым Гурьев ранее общался. Узнав о том, что бывший чиновник попал под следствие, Покровский предложил ему свои услуги в качестве «решалы» и пообещал договориться об условном наказании для чиновника. Гурьев поначалу сделал вид, что предложение принял, но затем сообщил сотрудникам ФСБ о предложении Покровского. Тот был задержан с поличным при получении денег от Гурьева.

Как следует из материалов дела, Покровский в качестве аргумента в свою пользу показывал супруге Гурьева поддельный акт прокуратуры Башкирии о выявленных процессуальных нарушениях при расследовании уголовного дела в отношении Евгения Гурьева, а также постановление СКР о прекращении расследования. На основании этих документов он обещал добиться условного наказания для бывшего чиновника.

Кировский районный суд Уфы ранее признал Покровского виновным в покушении на мошенничество в сообо крупном размере и осудил его на два года лишения свободы, тот обжаловал приговор, но безуспешно. Теперь решение суда уже вступило в силу.

Кстати, как сообщал ранее «КомерсантЪ», Евгений Гурьев также подавал гражданский иск к Андрею Покровскому на сумму в 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сумму он просил перечислить на счет одного из благотворительных фондов. Однако суд отказал ему в удовлетворении иска.

Напомним, Гурьеву вменялось в вину отчуждение имущества и причинение бюджету республики ущерба более чем на 50 млн руб. Примечательно, что в ноябре 2020 года Кировский районный суд Уфы вообще оправдал господина Гурьева, не усмотрев в материалах обвинения события преступления, и пришел к выводу, что чиновник действовал в рамках своих полномочий. Однако в марте 2021 году Верховный суд республики отменил оправдательный приговор и направив дело на повторное рассмотрение первой инстанции.

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