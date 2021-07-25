Осужден «решала», обещавший за 5 млн рублей освободить экс-вице-премьера Башкирии

Известно, что Андрей Покровский являлся помощником московского адвоката, с которым Гурьев ранее общался. Узнав о том, что бывший чиновник попал под следствие, Покровский предложил ему свои услуги в качестве «решалы» и пообещал договориться об условном наказании для чиновника. Гурьев поначалу сделал вид, что предложение принял, но затем сообщил сотрудникам ФСБ о предложении Покровского. Тот был задержан с поличным при получении денег от Гурьева.