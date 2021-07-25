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Ковид торпедировал футбол: команду из Башкирии подозревают в подделке ПЦР-тестов

25 июля 2021, 15:50
Фото: vk.com
Если подозрения в подделке ПЦР-тестов подтвердятся, футбольному клубу «Спартак» из Туймазов присудят техническое поражение.

Футбольная национальная лига проводит проверку инцидента, происшедшего перед началом матча между туймазинским «Спартаком» и миасским «Торпедо». За несколько минут до начала игры, которая должна была состояться в Туймазах её отменили из-за того, что ПЦР-тесты местных футболистов не были занесены в базу. Это является грубым нарушением регламента и поводом для подозрений в подделке тестов.

По данному факту проводится проверка. Впоследствии все собранные материалы будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. По итогам их рассмотрения туймазинской команде могут присудить техническое поражение в случае подтверждения наихудших предположений.

Представители туймазинского «Спартака» считают ситуацию «оказией». Они объявили, что готовятся к встрече с челябинскими соперниками в рамках игр II дивизиона ФНЛ сезона 2021–2022 годов.

Тем временем представители ФК «Уфа, как главного футбольного клуба Башкирии, прислали слова поддержки туймазинским спортсменам и пожелали им успешных выступлений.

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