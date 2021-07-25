Дикость продолжилась: житель Башкирии ищет правды после смерти жены с мертвым плодом

Расследование было имитацией. Виновного установили, но все сделали так, чтобы она была оправдана. Заместитель главврача РКБ Мухамадиева, зная о мертвом плоде, сначала незаконно отказала в операции, отправив больную на верную смерть. А когда узнала о смерти, подделала документы о якобы проведённом консилиуме. То есть совершила умышленное преступление. Но, почему-то Следственный комитет и прокуроры усмотрели в этом только халатность. То есть обвиняемая не понесла бы никакого наказания, так как эта статья очень мягкая, отметил вдовец в своем обращении.