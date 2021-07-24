Жители Башкирии сообщили о массовой гибели рыбы в реке Худолаз

В министерстве отметили, что мертвую рыбу убрали в 16:45 часов, а информацию о произошедшем передали в Росрыболовство. Эксперты предполагают, что причиной инцидента может быть аномальная жара, которая держалась в регионе ещё с конца апреля. Из-за такой погоды вода в реке могла потерять источник насыщения кислородом, необходимый рыбе.