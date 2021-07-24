В Башкирии молодым ученым будут выдавать гранты до миллиона рублей

Гранты будут выделять каждый год на конкурсной основе на двухлетний срок для проведения научных исследований. Аспиранты вузов и научных организаций республики смогут претендовать на 10 грантов на 500 тысяч рублей. Кандидаты наук будут претендовать на 10 грантов в размере миллион рублей ежегодно.