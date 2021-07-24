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В Башкирии молодым ученым будут выдавать гранты до миллиона рублей

24 июля 2021, 09:16
Фото: 1MediaInvest
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о республиканских грантах для аспирантов и кандидатов наук в возрасте до 35 лет,. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Гранты будут выделять каждый год на конкурсной основе на двухлетний срок для проведения научных исследований. Аспиранты вузов и научных организаций республики смогут претендовать на 10 грантов на 500 тысяч рублей. Кандидаты наук будут претендовать на 10 грантов в размере миллион рублей ежегодно.

Всего на выплату грантов выделят 15 млн рублей в 2021 году и 30 млн рублей каждый последующий год. За ежегодное проведение конкурса на получение грантов отвечает Министерство образования и науки республики.

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