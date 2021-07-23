Жители Сибая после неудач в российских судах обратились в ЕСПЧ с жалобой на власти

Фактически жалобу в Верховном Суде рассмотрели. Механизм следующий – судья единолично рассматривает жалобу и принимает решение, будут ли ее рассматривать коллегиально. В жалобе не нашли ничего незаконного, и рассматривать дальше её не стали. В Верховном Суде Башкирии меня поразила скорость принятия решений. Не прошло и сорока секунд, как суд принял решение, я даже не успел убрать документы в папку.Эдуард Кадыров