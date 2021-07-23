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В Южноуральске оставившей сына без присмотра женщине выписали штраф на сто рублей

23 июля 2021, 16:50
Фото: pixabay.com
Жительницу Южноуральска обязали выплатить штраф в размере ста рублей из-за ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей. Ее несовершеннолетний сын был обнаружен спящим на обочине дороги, мальчик находился на улице без какого-либо надзора взрослых, его нашел и проводил домой случайный прохожий.

Как сообщает kursdela.biz, данным инцидентом заинтересовалась прокуратура. Уже установлено, что многодетная мать неоднократно оставляла своих детей без присмотра. В течение июня этого года горожане два раза находили мальчика на улице и приводили домой. В день, когда произошел вышеописанный инцидент, женщина отправила своего трехлетнего сына и девятилетнюю дочь к бабушке, чтобы они не мешали спать их младшей сестре. Однако старшая сестра не смогла довести мальчика до дома и она оставила его на улице, у дороги.

Мать уже получила два предупреждения от надзорных органов и штраф на сумму сто рублей.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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