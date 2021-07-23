В Южноуральске оставившей сына без присмотра женщине выписали штраф на сто рублей

Как сообщает kursdela.biz, данным инцидентом заинтересовалась прокуратура. Уже установлено, что многодетная мать неоднократно оставляла своих детей без присмотра. В течение июня этого года горожане два раза находили мальчика на улице и приводили домой. В день, когда произошел вышеописанный инцидент, женщина отправила своего трехлетнего сына и девятилетнюю дочь к бабушке, чтобы они не мешали спать их младшей сестре. Однако старшая сестра не смогла довести мальчика до дома и она оставила его на улице, у дороги.