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В проекте «Миллион астрологу» определили победителя Астролог

23 июля 2021, 07:19
Астролог Вениамин Никора выбран победителем нашумевшего эзотерического онлайн-реалити «Миллион астрологу». За него отдало голоса наибольшее число людей.

Проект начал в конце прошлого года неизвестный предприниматель. Цель проекта — найти лучшего астролога в России. Интерес подогревался обещаниями удвоить размер вознаграждения за консультацию по некой «сделке века».

Как сообщают «Новые Известия», астрология долгие века была ориентиром для людей, в частности для известных политических деятелей и бизнесменов. Астролог Сергей Вронский, написавший и опубликовавший исследование «Классическая астрология», в 12 томах, давал личные консультации Иосифу Сталину, Джону Кеннеди, Мэрилин Монро и многим другим.

В проекте участвовали 596 человек, которых выбрали поклонники астрологии. В соответствии с их требованиями организаторы подготовили список и начали голосование. Граждане должны были отдать предпочтения тем, чьи советы помогали им в жизни.

Указывается, что каждый день из проекта выбывал один астролог, а в финал прошли шесть наиболее сильных участников. Как считают пользователи, лучшим оказался Вениамин Никора.

По словам победителя, он не сразу услышал о конкурсе. О попадании в список участников проекта он узнал из комментариев в своих социальных сетях. Никора отметил, что не придавал голосованию особого значения, пока не попал в топ-50. В соответствии с условиями, за это участникам выплачивалось по 10 тысяч рублей.

Журналисты связались с организаторами проекта и узнали подробности награждения. Оказалось, что победителю уже вручили карту с двумя миллионами рублей на счету.

«Личную встречу с миллионером еще не назначили», — указывается в ответном письме организаторов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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