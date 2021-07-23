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В Одноклассниках появились рамки на фото к старту Игр в Токио

23 июля 2021, 11:12
Фото: ОК
Пользователи Одноклассников во время летних Олимпийских игр в Токио смогут поддержать команду Олимпийского комитета России с помощью тематических рамок, а также следить за соревнованиями во всех видах спорта в специальной ленте новостей «Олимпиада».

В ОК сегодня появились тематические рамки от официальной группы Олимпийского комитета России в поддержку российских спортсменов. Рамки доступны бесплатно всем пользователям соцсети в приложении «Волшебные рамки» в ОК.

К старту Олимпиады Одноклассники запустили специальную ленту новостей в разделе «Рекомендации». Пользователи ОК смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Токио: в ленту будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и других. Лента станет доступна всем пользователям в течение суток.

Кроме того, в ОК пройдет флешмоб #Олимпиада: с помощью специального конструктора публикаций пользователи смогут рассказать, что для них Олимпиада — настоящий праздник спорта или мотивация на большие достижения в жизни.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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