В Миассе тело пропавшей местной жительницы нашли в автомобиле на дне водоема

Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону, по предварительной версии, у пропавшей жительницы Миасса произошел инфаркт за рулем, из-за чего она не смогла справиться с управлением и вылетела в пруд. На данный момент установлено, что смерть гражданки не имеет насильственного характера. Точную причину гибели установят судмедэксперты.