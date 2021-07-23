mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В мэрии Уфы объяснили, почему в парке Лесоводов отсутствует уличное освещение

23 июля 2021, 14:48
Фото: 1MediaInvest
Общественная палата Башкирии направила главе администрации Уфы обращение с просьбой разобраться с проблемой освещения в лесопарке Лесоводов. Ответ мэрии опубликовал на своей странице в соцсетях член палаты Святослав Дрейман.

По его словам, в палату поступало большое количество обращений уфимцев по отсутствию в парке уличного освещения в тёмное время суток.

— Отсутствие освещения и разбитые плафоны на неработающих фонарях мешают людям чувствовать себя в безопасности и вынуждают отказываться от активностей. Есть такая теория «разбитых окон», согласно которой, если не заменить в доме одно разбитое стекло, то вскоре в этом доме не останется ни одного целого окна. Жители очень просят не допустить аналогичной ситуации с лесопарком, ведь потом снова будут нужны большие деньги на восстановление инфраструктуры, — заявил член палаты.

На обращение палаты в городской мэрии ответили, что за рекреационную деятельность в парке отвечает МБУ «Горзеленхоз». Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы направило письмо в учреждение с просьбой представить документацию по наружному освещению лесопарка, чтобы принять его в городскую собственность и передать на обслуживание в МУЭСП «УфаГорСвет». Когда документы поступят Горсвету, в парке смогут восстановить освещение.

— Было бы здорово поставить на входе в парк информационную табличку о прогнозных сроках возобновления работы уличного освещения. Может быть и обращений тогда было бы меньше, — отметил Дрейман.

Материалы по теме
В Уфе в Парке лесоводов родились пять медвежат – они все попадут в циркМэр Уфы обещал не застраивать Парк лесоводов В уфимском парке Лесоводов поселились новые обитатели
#Новости#Александра Константинова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48