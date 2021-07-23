В мэрии Уфы объяснили, почему в парке Лесоводов отсутствует уличное освещение

— Отсутствие освещения и разбитые плафоны на неработающих фонарях мешают людям чувствовать себя в безопасности и вынуждают отказываться от активностей. Есть такая теория «разбитых окон», согласно которой, если не заменить в доме одно разбитое стекло, то вскоре в этом доме не останется ни одного целого окна. Жители очень просят не допустить аналогичной ситуации с лесопарком, ведь потом снова будут нужны большие деньги на восстановление инфраструктуры, — заявил член палаты.