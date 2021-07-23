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В Башкирии возбуждено 10 уголовных дел из-за проблем с реализацией нацпроектов

23 июля 2021, 04:01
Фото: 1mediainvest.ru
Выделенные федеральные средства на строительство соц объектов, были использованы не по назначению.

Как сообщает издание «Собкор02.ru» глава республики Радий Хабиров поручил разораться с ситуацией нецелевого использования выделенных средств.

Глава поручил премьер-министру Андрею Назарову проконтролировать лично каждую проблему стройку которая ведется в рамках нацпроекта.

Также на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике сообщили о том, что в республике заведено свыше 10 уголовных дел по факту нецелевого использования средств.

В качестве еще одной меры контроля, теперь на заседаниях президиума башкирского правительства будут отчитываться о выполнении обязательств по завершению строительства социальных объектов с участием федеральных средств

#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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