В Башкирии рассказали о новых правилах выплаты на детей от 3 до 7 лет

В республиканском центре социальной поддержки в связи с большим количеством обращений, ответили на самые частозадаваемые вопросы касающиеся выплат на детей от 3 до 7 лет.
— Как поясняют специалисты, срок рассмотрения заявлений составляет 30 рабочих дней, туда не входят выходные, праздничные и нерабочие дни. Аналогичный срок рассмотрения заявлений также будет и для тех, кто подал заявление повторно.
— При подаче двух или более заявлений в одном и том же месяце отказ может быть вынесен в короткие сроки, так как расчетный период не меняется и вся информация для принятия решения уже имеется в филиале ГКУ РЦСПН (например, 2 июня подали заявление, 23 июня вынесли отказ, если подавать снова с 24 по 30 июня результат будет такой же).
— При подаче двух или более заявлений в одном и том же месяце отказ может быть вынесен в короткие сроки, так как расчетный период не меняется и вся информация для принятия решения уже имеется в филиале ГКУ РЦСПН (например, 2 июня подали заявление, 23 июня вынесли отказ, если подавать снова с 24 по 30 июня результат будет такой же).
— Все заявления с 1 апреля рассматриваются по новым правилам. Если Вам отказано, то выплата будет продолжаться только до истечения срока Вашего первичного назначения (например, в сентябре 2020 года оформили пособие на 1 год, в июле 2021 подали заявление на повышение, пришел отказ, продолжите получать до сентября 2021 года).
— Для получения перерасчета пособия с января 2021 года в повышенном размере (либо со дня наступления ребенку возраста 3-х лет, если исполнилось после января 2021 года) необходимо подать заявление в период действия предыдущего назначения (например, если предыдущее назначение было с мая 2020 по май 2021, подав заявление в июле, в случае одобрения перерасчет будет с января по май и далее с июля, т. е. за июнь выплат не будет). В случае получения отказа, например в мае и далее одобрения заявления в июле — перерасчет с января производится не будет. Также если ранее выплату не получали — не будет перерасчета с января.
— В случае отсутствия официального дохода от трудовой деятельности трудоспособных членов семьи для назначения пособия на ребенка от 3 до 7 лет необходимо наличие не менее 10 месяцев уважительных причин. Если Вы состояли на учете в центре занятости, то засчитываются только 6 месяцев (даже если на учете стояли 7 и более месяцев).
Специалисты также сообщили о том, что по всем интересующим вопросам, родители смогут получить ответ воспользовавшись виртуальным помощником в телеграм-канале.