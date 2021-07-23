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В Башкирии из бюджета профинансируют перелеты чиновников комфорт-классом

23 июля 2021, 09:03
Фото: 1mediainvest.ru
Министерство транспорта и дорожного хозяйства ищет подрядчика для перевозок.

На сайте госзакупок Министерство транспорта и дорожного хозяйства разместило тендер. Ищут исполнителей для оказания авиаперелетов чиновников Башкирии, объявленная цена составляет 11,8 миллионов рублей. Контракт на внутренние и заграничные перелеты планируют заключить на полгода, до конца 2021 года.

Сообщается, что исполнитель для транспортировки должностных лиц должен будет предоставить пятиместные самолеты, наличие в них бортпроводников, которые должны будут организовывать питание, соответствующее классу обслуживания. Отправной точкой перелетов будет аэропорт Уфа.

Помимо питания подрядчику нужно будет обеспечить обслуживание чиновников, то есть пассажиров в залах официальных лиц и делегаций, и в аэропорта вылета и в аэропортах прилета обслуживать чиновников должны в VIP-залах, как и в транзитных зонах. Оплачивать такое обслуживание будет бюджет республики.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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