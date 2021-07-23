Социологи о причинах роста самозанятости в регионах

Как рассказала Елена Башкирова, количество самозанятых россиян выросло за год почти на миллион, составив 2,5 миллиона человек. В связи с этим центр провел опрос в 20 регионах на предмет того, что мотивирует граждан регистрировать самозанятость, какие они ставят перед собой цели и чего опасаются, передает aif.ru.