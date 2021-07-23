Шандалович: На борьбу с природными пожарами в Карелии выделят дополнительные средства

Необходимо отметить, что в Карелии общая площадь лесного фонда составляет четырнадцать с половиной миллионов гектаров, и леса — народное достояние региона. На данный момент на территории республики в девяти муниципальных районах зафиксирован двадцать один лесной пожар. Общая площадь очагов возгорания составляет девять тысяч гектаров.