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Шандалович: На борьбу с природными пожарами в Карелии выделят дополнительные средства

23 июля 2021, 11:14
Фото: youtube.com
Депутаты Заксобрания Республики Карелия в период парламентских каникул экстренно соберутся для решения вопроса о выделении допсредств из бюджета на борьбу с природными пожарами.

Издание karelinform.ru сообщает, что о точной дате проведения экстренного совещания пока неизвестно — данный вопрос уточняется. Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович отметил, что сейчас регион находится в опасных условиях из-за природных пожаров, поэтому необходимо мобилизовать все усилия и четко скоординировать работу всех органов власти.

«Депутаты Законодательного собрания всегда оперативно реагировали на возникающие вызовы. Уверен, что на ближайшем внеочередном заседании парламент Карелии примет все необходимые решения для стабилизации обстановки и оказания помощи людям», — сказал он.

Необходимо отметить, что в Карелии общая площадь лесного фонда составляет четырнадцать с половиной миллионов гектаров, и леса — народное достояние региона. На данный момент на территории республики в девяти муниципальных районах зафиксирован двадцать один лесной пожар. Общая площадь очагов возгорания составляет девять тысяч гектаров.

Власти Карелии объявили режим чрезвычайной ситуации. В ликвидации возгораний принимают участие федеральные силы, а также специалисты из соседних регионов. Правительство республики обратилось за поддержкой к главе России Владимиру Путину. Президент пообещал выделить Карелии на борьбу с лесными пожарами сто миллионов рублей.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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