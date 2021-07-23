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Радий Хабиров поручил обеспечить безопасность во время крупных мероприятий в Уфе

23 июля 2021, 04:19
Фото: 1mediainvest.ru
В августе столицу республики посетит более 1500 участников чемпионатов.

Накануне, 22 июля, глава республики Радий Хабиров на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба поручил обеспечить безопасность во время проведения Первенства мира по спортивной борьбе и финала чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

— Этим летом Уфа станет местом проведения двух крупных мероприятий — с 11 по 23 августа Первенство мира по спортивной борьбе соберёт более 1 500 борцов из 65 стран мира, а 25 августа на финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» приедут почти 3 тысячи участников. Кроме того, в сентябре в Башкортостане, как и по всей стране, состоятся выборы депутатов Государственной Думы России, — сказал Радий Хабиров. — Все места проведения этих мероприятий должны быть под особым контролем и круглосуточной охраной, чтобы не допустить нарушений общественной безопасности, соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы.

Министр спорта Руслан Хабибов и первый заместитель председателя республиканского Госкомитета по внешнеэкономическим связям Лена Изотова доложили о готовности региона к проведению массовых спортивно-общественных мероприятий.

#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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