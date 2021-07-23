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Google Карты подскажут жителям России о ближайшем пункте вакцинации

23 июля 2021, 11:39
Фото: 1mediainvest.ru
Для получения полной информации и графике работы, будет достаточно ввести запрос «вакцинация рядом».

Как отметили в компании, пользователи все чаще стали интересоваться ближайшим прививочным пунктом, а также графиком его работы и номером телефона. Об этом сообщили представители Google сегодня, 23 июля.

В связи с этим, в картах была размещена информация о 6 тысячах пунктах вакцинации по всей России.

Чтобы получить данные, пользователю достаточно ввести запрос в поисковую строку на Google Картах (например, «вакцинация рядом»). Для каждого пункта доступна следующая информация: полное название, точный адрес, телефон, сайт и время работы. Можно также узнать, мобильный это или стационарный пункт, можно ли в нем сдать анализы на COVID-19 и антитела к коронавирусной инфекции. Также там есть ссылки на страницу сайта Госуслуги с возможностью записаться на прием и на портал Стопкорнавирус. рф с официальной и проверенной информацией о коронавирусной инфекции и ответами на самые распространенные вопросы, — прокомментировала управляющий директор компании в России Юлия Соловьева.

Отмечается, что проект был реализован вместе с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы».

#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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