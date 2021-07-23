Башкирский силач Эльбрус Нигматуллин побил новый рекорд, подняв 1,5 тонный вертолет

— Рекорд был сложен и физически и технически. Мне пришлось поднять вертолёт, который совершил посадку в момент установления рекорда и после его окончания вновь поднялся в воздух. Чтобы не подвергать опасности людей в условиях распространения коронавируса демонстрация рекорда прошла без зрителей, — рассказал Нигматуллин.