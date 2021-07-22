Жительница уфимской новостройки пожаловалась на гуляющих во дворе коров

Жительница Новой Максимовки с ником Nata Nata обратилась на официальной странице Администрации республики, с просьбой заняться вопросом озеленения территории новостройки.
По ее рассказу, застройщики сдали дома и больше ничего не предприняли, чтобы огородить территорию многоквартирных домов от частного сектора.
По итогу, местные ежедневно соприкасаются с природой в прямом смысле слова. По их двору мирно разгуливают коровы, которые позволяют себе выпить воды из близлежащих луж, а заодно поломать высаженные неравнодушными жильцами саженцы растений. Естественно, чтобы сообщить домовладельцам о своем присутствии они оставляют после себя отходы жизнедеятельности.
— Калининская администрация вообще не хочет озеленять наш микрорайон. Скоро с приходом зимы ещё ползать в темноте будем, как сдают жилье в эксплуатацию если ничего не доделали. 8 лет ничего добиться не можем. Когда уже коров этих начнут вывозить как в Белорецке? Вот эти 2 особи постоянно вандальничают в Новой Максимовке, — сообщила женщина.
Начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района Уфы Вера Пояркова, сообщила местной жительнице о том, что вопрос о вольном выпасе скота и озеленении двора взят в работу.
Глава администрации Белорецкого района решил похожую проблему по-другому. Он решил организовать пункт временного содержания домашнего скота. Хозяину потеряшки придется выложить кругленькую сумму, чтобы забрать животное обратно домой.