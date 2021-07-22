ВКонтакте покажет самые обсуждаемые темы Олимпийских игр

«Олимпиада — одно из главных спортивных событий: она традиционно привлекает внимание миллионов зрителей по всему миру. Специально к Играм мы представили новинки: в особом разделе мини-приложения „Спорт“ пользователи быстро получат ответ на вопрос, как там наши, а с эмодзи-статусами — поддержат команду в любимом виде спорта. Мы видим, что такой формат коммуникации вызывает большой интерес у пользователей. Так, во время чемпионата Европы по футболу эмодзи-статусы установили больше 2 млн раз, а мини-приложение использовали 7 млн пользователей».