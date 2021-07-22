mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В популярном у туристов месте в Башкирии впервые появился высокоскоростной интернет

22 июля 2021, 04:59
Компания МТС обеспечила связью четвертого поколения труднодоступную деревню Толпарово в Гафурийском районе — она находится на берегу реки Зилим в окружении скал.

Запуск базовой станции в деревне Толпарово позволит местным жителям и туристам пользоваться услугами скоростного мобильного интернета и современными цифровыми сервисами — общаться в мессенджерах, размещать фотографий в социальных сетях, а также решать различные повседневные вопросы.

Река Зилим — излюбленное место у туристов-водников. Здесь проходят одни из самых популярных маршрутов для сплавов, так как берега Зилима изобилуют скалами. Скала Мамбет — одна из самых высоких вершин Башкортостана и ежегодно привлекает тысячи туристов. Скалистые берега, поросшие ельником, пещеры и многочисленные перекаты делают реку одним из любимых мест отдыха жителей и гостей республики.

«Башкортостан – удивительный край, покоряющий сердца туристов прекрасной природой и уникальными историческими и культурными памятниками. Но в любом путешествии важно иметь возможность делиться впечатлениями с близкими в соцсетях и мессенджерах, находить нужную информацию, использовать навигационные приложения и даже онлайн-банкинг. Поэтому мы постоянно улучшаем связь в туристических местах. В этом году мы обеспечили связью сразу несколько популярных туристических локаций республики – деревню Шамсутдин вблизи большого озера на территории Бирского района и деревню Толпарово Гафурийского района», — сказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48