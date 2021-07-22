В Минпромторге РФ поддержали решение производителей удобрений зафиксировать цены

Такое решение позволит сельхозпроизводителям уже сейчас рассчитать стоимость удобрений, которые они будут использовать во время осеннего сева. Сейчас стоимость минерального питания минимальная и не поднимется до завершения сева, пишет rg.ru.
Специалисты считают данный шаг компаний — производителей минудобрений социально ответственным. Это усилит продовольственную безопасность и конкурентоспособность российского аграрного сектора.
Решение производителей поддержала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она отметила, что совместная работа ведомств и бизнеса позволит поддержать аграриев в период засухи и пандемии коронавируса.
Благодаря внедренным Правительством РФ мерам по повышению доступности удобрений в этом году российские аграрии могли приобретать удобрения дешевле, чем их коллеги из других стран, — разница составила около 25%. Заморозка цен на июльских уровнях сделает разницу в пользу российских аграриев еще более ощутимой.
Ожидается, что объем потребления удобрений в действующем веществе российским АПК в этом году составит 4,5 миллиона тонн, а в следующем — пять миллионов тонн. Минсельхоз России поручил в следующие пять лет увеличить объемы приобретения до 8,2 миллиона тонн (в действующем веществе), и отечественные производители удобрений готовы обеспечить эти объемы.
Для этого они последовательно вкладывают деньги в расширение мощностей. С 2014 года было инвестировано 1,3 триллиона рублей и еще 2 триллиона планируется вложить в следующие семь лет. В результате к 2026 году мощности отрасли удвоятся.
Такие меры увеличили использование минеральных удобрений в России. С 2016 года их применение выросло в 1,5 раза, достигнув рекордных за 30 лет значений.
В реализации масштабных инвестпрограмм в индустрии минеральных удобрений помог экономический блок Правительства во главе с первым зампредом Правительства РФ Андреем Белоусовым, который принял меры по стимулированию инвестиционного цикла. Белоусов также лично поручил российским ведомствам разработать методику определения ценовой доступности удобрений для отечественных аграриев.
За последние пять лет Россия стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы. С учетом роста технологичности российского растениеводства никаких причин для падения урожайности в 2022 году нет.
Сегодня, когда мировые цены на продовольствие бьют рекорды, предприятия АПК России имеют все шансы завершить год с исторически высоким уровнем рентабельности.