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В Башкирии темпы вакцинации от коронавируса резко снизились почти на 30%

22 июля 2021, 14:58
Фото: 1MediaInvest
За последнее время темп вакцинации в России увеличился почти в два раза. Наиболее близки к достижению коллективного иммунитета, или показателя 60%, 17 регионов страны, сообщила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Однако Башкирия в число этих регионов не вошла. По данным Минздрава республики, от коронавируса двумя компонентами привились 21,6% населения Башкирии.

Также в течение недели в регионе отмечается резкое снижение темпов вакцинации. Так, согласно статистике, 15 июля число привитых первых компонентом за сутки составило 15 189 человек, а 22 июля - 11 236.

Отметим, многие жители республики предпочитают находиться в очереди за вакциной «Ковивак» так как они считают, ее более надежной. Издание Mkset разбиралось, в чем же причина столь большого спроса на вакцину и ее нехватки для жителей Башкирии.

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