В Башкирии темпы вакцинации от коронавируса резко снизились почти на 30%

Однако Башкирия в число этих регионов не вошла. По данным Минздрава республики, от коронавируса двумя компонентами привились 21,6% населения Башкирии.
Также в течение недели в регионе отмечается резкое снижение темпов вакцинации. Так, согласно статистике, 15 июля число привитых первых компонентом за сутки составило 15 189 человек, а 22 июля - 11 236.
Отметим, многие жители республики предпочитают находиться в очереди за вакциной «Ковивак» так как они считают, ее более надежной. Издание Mkset разбиралось, в чем же причина столь большого спроса на вакцину и ее нехватки для жителей Башкирии.