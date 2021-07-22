Синоптики прогнозируют ливни, грозы и град в Башкирии

В субботу, 24 июля, местами возможны сильные дожди, грозы, локально по северо-западу сильные ливни и град. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами шквалистый. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днём +22...+27 градусов, по юго-востоку поднимется до +32 градусов.