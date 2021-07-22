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Синоптики прогнозируют ливни, грозы и град в Башкирии

22 июля 2021, 01:00
Фото: 1MediaInvest
По данным Башгидрометцентр, сегодня, 22 июля, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально ливни и град. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха поднимется до +29...+34 градуса.

23 июля местами прогнозируются сильные дожди, грозы, локально по северо-западу сильные ливни и град. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами шквалистый. Ночью столбик термометра достигнет отметки +13...+18 градусов, днём +29...+34 градуса, по северо-западу +24 градуса.

В субботу, 24 июля, местами возможны сильные дожди, грозы, локально по северо-западу сильные ливни и град. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами шквалистый. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днём +22...+27 градусов, по юго-востоку поднимется до +32 градусов.

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