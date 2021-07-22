Полицейских из Уфы обвинили в подбрасывании наркотиков для раскрытия преступлений

— Министром внутренних дел по Республике Башкортостан назначена служебная проверка в отношении сотрудников и их руководителей. По результатам проверки, которую проводит подразделение собственной безопасности МВД республики, будет принято решение об увольнении виновных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения их к установленной законом ответственности, — прокомментировали в пресс-службе МВД Башкирии.