mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полицейских из Уфы обвинили в подбрасывании наркотиков для раскрытия преступлений

22 июля 2021, 07:45
Фото: 1mediainvest.ru
По данному факту министр внутренних дел назначил служебную проверку.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Batash» сегодня, 22 июля, в Уфе были задержаны двое сотрудников полиции.

Их задержали с поличным 20 июля, в кармане у одного из правоохранителей нашли один грамм запрещенного вещества.

Как сообщает канал, оперуполномоченные УМВД подбрасывали наркотики невиновным для раскрытия преступлений. Таким образом, они якобы поднимали себе статистику по раскрытым преступлениям.

— Министром внутренних дел по Республике Башкортостан назначена служебная проверка в отношении сотрудников и их руководителей. По результатам проверки, которую проводит подразделение собственной безопасности МВД республики, будет принято решение об увольнении виновных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения их к установленной законом ответственности, — прокомментировали в пресс-службе МВД Башкирии.

Ранее стало известно о том, что в Уфе экс-полицейский и его сообщник пойдут под суд за взятку и мошенничество.

Материалы по теме
В Уфе экс-полицейский и его сообщник пойдут под суд за взятку и мошенничество
#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48