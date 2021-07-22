Полицейских из Уфы обвинили в подбрасывании наркотиков для раскрытия преступлений

Как сообщает телеграм-канал «Mash Batash» сегодня, 22 июля, в Уфе были задержаны двое сотрудников полиции.
Их задержали с поличным 20 июля, в кармане у одного из правоохранителей нашли один грамм запрещенного вещества.
Как сообщает канал, оперуполномоченные УМВД подбрасывали наркотики невиновным для раскрытия преступлений. Таким образом, они якобы поднимали себе статистику по раскрытым преступлениям.
— Министром внутренних дел по Республике Башкортостан назначена служебная проверка в отношении сотрудников и их руководителей. По результатам проверки, которую проводит подразделение собственной безопасности МВД республики, будет принято решение об увольнении виновных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения их к установленной законом ответственности, — прокомментировали в пресс-службе МВД Башкирии.
Ранее стало известно о том, что в Уфе экс-полицейский и его сообщник пойдут под суд за взятку и мошенничество.