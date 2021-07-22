Похоронный бизнес в Башкирии потерял 100 млн рублей при росте смертности в 2020 году

По словам президента Союза похоронных организаций и крематориев России Павла Кодыша, если растёт смертность населения, то должна расти и выручка похоронных бюро. При этом в 2020 году в Башкирии умерли 60,2 тысячи человек, а в 2019 году - 49,1 тысячи человек, то есть на 18,43% меньше. В первом квартале 2021 года умерли 15 тысяч жителей республики, что больше, чем в прошлом году.