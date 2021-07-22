Минеева поддержала стремление образовывать молодежь в вопросах бизнеса

Первого августа в Москве начинается реализация новой обучающей программы “Бизнес уик-энда” - отраслевого акселератора. Это последний этап для тех, кто прошел акселерацию и преакселерацию проекта.
Отмечается, что завершающая программа будет более длительной, чем предыдущие, - обучение будет проводиться на протяжении двадцати двух недель. Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, заявила, что, по предварительным ожиданиям, ее пройдут восемьсот человек, и добавила, что в обучении будут принимать участие эксперты мирового уровня, включая бизнесменов с международным опытом, венчурных инвесторов и экспертов школ МВА, которые поделятся своими знаниями и навыками, пишет ТАСС.
Принять участие в программе могут молодые предприниматели в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет, имеющие собственный бизнес, продажи и наработанную клиентскую базу. Зарегистрироваться можно до двадцать восьмого июля.
Отраслевой акселератор проводится в первую очередь для того, чтобы представители бизнес-сегмента научились привлекать средства для развития своих коммерческих проектов. Участники будут работать в командах, которые сгруппируют по направлениям: Machine Learning, BigData Analysis, EduTech, FoodTech, FinTech, Gaming Industry. Направления выбирались согласно самым быстро развивающимся сегментам экономики.
“Мы видим, что спрос на правовую культуру и финансовую грамотность у молодежи огромен. Именно эти компетенции станут базой для развития у нее новой предпринимательской ментальности. Со своей стороны, могу сказать о востребованности работы бизнес-акселератора MOS.МШУ, в рамках которого проводился цикл мероприятий разного формата: бизнес-встречи с менторами и истории успеха предпринимателей, тестирование, погружение в предпринимательство, знакомство с новыми профессиями, трендами и рынками будущего. Участники в проектном режиме работали над решением кейсов, погружались в интерактивные лекции, онлайн-марафоны, бизнес-симуляции, а также осваивали форсайт и дизайн-мышление. Именно таким образом можно обеспечить для молодежи полное погружение в бизнес-среду”, - отметила Минеева.
Обучение будет проводиться в очном и онлайн-формате. Для налаживания между участниками контакта организаторы предусмотрели специальный закрытый телеграм-чат.
“Бизнес-уик-энд” - бесплатный образовательный проект, который проводится в Москве. Он учит молодых представителей бизнес-сегмента в возрасте от шестнадцати до тридцати пяти лет, а также людей более старшего возраста основам предпринимательства. Участников обучают генерировать бизнес-идеи, подбирать команду для ее реализации, формировать бизнес-модель, запускать бизнес-проекты и масштабировать действующий бизнес.