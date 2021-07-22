Минеева поддержала стремление образовывать молодежь в вопросах бизнеса

“Мы видим, что спрос на правовую культуру и финансовую грамотность у молодежи огромен. Именно эти компетенции станут базой для развития у нее новой предпринимательской ментальности. Со своей стороны, могу сказать о востребованности работы бизнес-акселератора MOS.МШУ, в рамках которого проводился цикл мероприятий разного формата: бизнес-встречи с менторами и истории успеха предпринимателей, тестирование, погружение в предпринимательство, знакомство с новыми профессиями, трендами и рынками будущего. Участники в проектном режиме работали над решением кейсов, погружались в интерактивные лекции, онлайн-марафоны, бизнес-симуляции, а также осваивали форсайт и дизайн-мышление. Именно таким образом можно обеспечить для молодежи полное погружение в бизнес-среду”, - отметила Минеева.