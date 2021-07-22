Компании контура группы «Роснано» произвели прорыв в области протезирования

По информации Международной организации здравоохранения, на территории РФ и СНГ в протезах имеют нужду 50 тысяч человек, но только 1 из 10 получает требуемую помощь. И даже те, кто смог купить протез, не имели возможности использовать его в работе с сенсорными экранами.