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Гострудинспекция Башкирии выяснит причины гибели механизатора

22 июля 2021, 04:30
Фото: 1mediainvest.ru
Мужчина скончался на рабочем месте.

53-летний механизатор скончался днем 15 июля. Об этом сообщили в Гострудинспекции республики.

Мужчина за рулем трактора съехал в кювет и опрокинулся. Трагедия произошла на четвёртом километре объездной дороги села Шаран. В результате аварии, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Гострудинспекиция начала расследование несчастного случая по факту гибели работника ООО «Шаранагрогаз». В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

Ранее стало известно о еще одном случае смерти работника. Скончался работник погрузочно-доставочной машины руднике «Юбилейный».

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